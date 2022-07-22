Протокол о дискредитации ВС составили на депутата Пирогову в Новосибирске

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

Депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову доставили в отдел полиции после скандального поста о погибших на Украине военных.

На депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Причиной стал скандальный твит Пироговой о погибших на Украине военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката народной избранницы Егора Солунина.

"[Она] не задержана, составлен протокол об административном правонарушении, статья 20.3.3. Хельга едет домой спать", — цитирует ТАСС слова юриста.

Ранее в одном из тг-каналов Новосибирска появилась информация о том, что накануне днём за Хельгой Пироговой приехали сотрудники полиции. Она была доставлена в Центральный отдел прямо с благотворительного аукциона, в котором принимала участие.

Напомним, 20 июля руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку скандальному высказыванию депутата из Новосибирска Хельги Пироговой о погибших на Украине военных.Это стало реакцией на обращение депутатов Новосибирской области обратились к главе СКР с заявлением о привлечении члена горсовета Хельги Пироговой к уголовной ответственности.

По поводу поста депутата из Новосибирска 20 июля высказались также Армен Гаспарян и Владимир Соловьёв. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал Хельгу Пирогову «не самой умной городской девицей».

Что касается самой народной избранницы, то она уже удалила скандальный пост. Она также сообщила о поступающих ей угрозах убийством.