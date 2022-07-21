Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова рассказала об угрозах, полученных ей на фоне скандала с постом о погибших на Украине военных.

В Новосибирске депутат Хельга Пирогова получила угрозы на фоне скандала вокруг ее поста о погибших на Украине военных. Об этом народная избранница сообщила в социальных сетях.

"На полном серьёзе пишут мне, как именно я должна сдохнуть. От чего и кто из них со мной что сделает", — написала член горсовета Пирогова.

В публикации депутат напомнила, что поводом для скандала стал её твит о погибших на Украине военных, который был "выдернут из контекста" и неверно истолкован.

"События развивались так – сначала в какой-то телеграм-помойке написали очень гневное сообщение о моём твите, потом это перекочевало в никому неизвестное сми, и вот оттуда уже взял историю наш парламентарий", — объяснила Пирогова.

Первым на пост депутата горсовета Новосибирска отреагировал первый заместитель председателя Заксобрания НСО Андрей Панфёров. Он назвал рассуждения Пироговой кощунственным и призвал лишить ее депутатского мандата. Также парламентарий обратился в прокуратуру с просьбой проверить пост Пироговой с правовой точки зрения.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также высказался о ситуации вокруг Хельги Пироговой, назвав ее «не самой умной городской девицей».

20 июля Армен Гаспарян и Владимир Соловьёв прокомментировали события вокруг публикации независимого депутата из Новосибирска Хельги Пироговой о российских военных, погибших в ходе спецоперации.

Напомним, 20 июня глава СКР Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин поручил организовать проверку публикации депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о погибших в ходе спецоперации военных.