Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество

Комиссия по этике вынесла замечание депутату Хельге Пироговой

Фото Комиссия по этике вынесла замечание депутату Хельге Пироговой
Фото Комиссия по этике вынесла замечание депутату Хельге Пироговой

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

В пятницу, 22 июля, в Новосибирске комиссия по этике вынесла замечание депутату горсовета Хельге Пироговой после её скандального поста о погибших на Украине военных.

В Новосибирске 22 июля завершилось заседание комиссии по этике, на котором рассматривалась ситуация вокруг скандальной публикации депутата горсовета Хельги Пироговой о погибших на Украине военных. Члены комиссии вынесли народной избраннице замечание о неэтичном поведении и дали негативную оценку её действиям.
Как сообщил Сиб.фм председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, в заседании приняли участие четыре депутата. Евгений Яковенко участвовал в обсуждении по видеосвязи. Также на заседании присутствовала депутат Светлана Каверзина (по регламенту на заседании может находиться любой депутат горсовета, — ред.)
Решение в отношении Пироговой включает несколько пунктов.
"Вынести депутату Совета депутатов города Новосибирска Пироговой Хельге Вадимовне замечание о неэтичном поведении и дать негативную оценку её действиям, выразившимся в некорректных, циничных публичных высказываниях, оскорбляющих память погибших российских солдат, добровольно вступивших в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в специальной военной операции на территории Украины", — говорится в заключении.

Также члены комиссии рекомендовали Пироговой при публичных выступлениях воздерживаться от некорректных и оскорбительных выражений и придерживаться этических норм и правил общения.
«Все члены комиссии крайне негативно восприняли высказывания депутата Хельги Пироговой. Сама она в ходе заседания комиссии признала, что её слова действительно были неэтичными и некорректными», — добавил Асанцев в беседе с Сиб.фм.

Решение в ближайшее время будет направлено в Следственный комитет, прокуратуру и МВД для рассмотрения и, в случае наличия правовых оснований, привлечения к ответственности депутата Пироговой.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку публикации Хельги Пироговой.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42398
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
39548
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
18969
Мастер интимной стрижки в Новосибирске рассказала о желаниях клиентов-мужчин
17224
В Новосибирске 8 домов остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе
16926
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
14875
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
12859
По 10000 рублей на подготовку к школе: когда зачислят деньги в июле и августе 2022 года