Комиссия по этике вынесла замечание депутату Хельге Пироговой

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

В пятницу, 22 июля, в Новосибирске комиссия по этике вынесла замечание депутату горсовета Хельге Пироговой после её скандального поста о погибших на Украине военных.

В Новосибирске 22 июля завершилось заседание комиссии по этике, на котором рассматривалась ситуация вокруг скандальной публикации депутата горсовета Хельги Пироговой о погибших на Украине военных. Члены комиссии вынесли народной избраннице замечание о неэтичном поведении и дали негативную оценку её действиям.

Как сообщил Сиб.фм председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, в заседании приняли участие четыре депутата. Евгений Яковенко участвовал в обсуждении по видеосвязи. Также на заседании присутствовала депутат Светлана Каверзина (по регламенту на заседании может находиться любой депутат горсовета, — ред.)

Решение в отношении Пироговой включает несколько пунктов.

"Вынести депутату Совета депутатов города Новосибирска Пироговой Хельге Вадимовне замечание о неэтичном поведении и дать негативную оценку её действиям, выразившимся в некорректных, циничных публичных высказываниях, оскорбляющих память погибших российских солдат, добровольно вступивших в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в специальной военной операции на территории Украины", — говорится в заключении.



Также члены комиссии рекомендовали Пироговой при публичных выступлениях воздерживаться от некорректных и оскорбительных выражений и придерживаться этических норм и правил общения.

«Все члены комиссии крайне негативно восприняли высказывания депутата Хельги Пироговой. Сама она в ходе заседания комиссии признала, что её слова действительно были неэтичными и некорректными», — добавил Асанцев в беседе с Сиб.фм.



Решение в ближайшее время будет направлено в Следственный комитет, прокуратуру и МВД для рассмотрения и, в случае наличия правовых оснований, привлечения к ответственности депутата Пироговой.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку публикации Хельги Пироговой.