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В МВД Новосибирска озвучили подробности лобового ДТП с грузовиком и внедорожником на Северном объезде

Фото В МВД Новосибирска озвучили подробности лобового ДТП с грузовиком и внедорожником на Северном объезде
Фото В МВД Новосибирска озвучили подробности лобового ДТП с грузовиком и внедорожником на Северном объезде

Фото из публикации сообщества «АСТ-54»

В новосибирском МВД рассказали о деталях лобового столкновения грузовика и внедорожника, после которого «встал» Северный объезд.

22 июля в Новосибирске произошла масштабная авария: на Северном объезде «лоб в лоб» столкнулись грузовик и внедорожник. В результате ДТП оба автомобиля перевернулись на бок. Как писал Сиб.фм ранее, весь капот внедорожника оказался разбит из-за удара, а грузовику оторвало колёса. В пресс-службе МВД по Новосибирской области прокомментировали ДТП, которое спровоцировало больше чем двухчасовую пробку на Северном объезде.

По информации регионального МВД, авария произошла на 34-м километре трассы. Там Renault Duster под управлением 45-летнего водителя выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Shacman, а также Mitsubishi Fuso.

«В результате ДТП произошло опрокидывание автомобиля Mitsubishi и Renault», — дополнили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в ДТП пострадала пассажирка Mitsubishi: её госпитализировали в медучреждение. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают полные обстоятельства произошедшего.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп
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