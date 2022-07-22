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В Новосибирске ДТП с перевернувшимся грузовиком спровоцировало затор на Северном объезде

Фото В Новосибирске ДТП с перевернувшимся грузовиком спровоцировало затор на Северном объезде
Фото В Новосибирске ДТП с перевернувшимся грузовиком спровоцировало затор на Северном объезде

Фото из публикации сообщества «АСТ-54»

В Новосибирске Северный объезд «встал» из-за аварии с грузовиком и внедорожником: обе машины «легли» на бок, а на обочине заметили тело человека.

Вечером 22 июля проезжающие через Северный объезд новосибирцы попали в значительную пробку: она образовалась на этом участке дороги из-за ДТП, в котором столкнулись грузовик и внедорожник. Снимки с места аварии опубликовали в сообществе «АСТ-54».

Фото В Новосибирске ДТП с перевернувшимся грузовиком спровоцировало затор на Северном объезде 2

Как видно на фотографиях, оба автомобиля в результате столкновения перевернулись на бок.

Фото В Новосибирске ДТП с перевернувшимся грузовиком спровоцировало затор на Северном объезде 3

При этом вся передняя часть внедорожника оказалась полностью разбита, а у грузовика отлетели колёса.

Фото В Новосибирске ДТП с перевернувшимся грузовиком спровоцировало затор на Северном объезде 4

Также очевидцы сообщили, что на обочине лежит тело человека — предположительно, это женщина.

Фото В Новосибирске ДТП с перевернувшимся грузовиком спровоцировало затор на Северном объезде 5

В публикации уточняется, что на место аварии прибыли сотрудники полиции, а также экипаж скорой помощи.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
пробки
авария, дтп
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