В Новосибирске ДТП с перевернувшимся грузовиком спровоцировало затор на Северном объезде

Фото из публикации сообщества «АСТ-54»
В Новосибирске Северный объезд «встал» из-за аварии с грузовиком и внедорожником: обе машины «легли» на бок, а на обочине заметили тело человека.
Вечером 22 июля проезжающие через Северный объезд новосибирцы попали в значительную пробку: она образовалась на этом участке дороги из-за ДТП, в котором столкнулись грузовик и внедорожник. Снимки с места аварии опубликовали в сообществе «АСТ-54».
Как видно на фотографиях, оба автомобиля в результате столкновения перевернулись на бок.
При этом вся передняя часть внедорожника оказалась полностью разбита, а у грузовика отлетели колёса.
Также очевидцы сообщили, что на обочине лежит тело человека — предположительно, это женщина.
В публикации уточняется, что на место аварии прибыли сотрудники полиции, а также экипаж скорой помощи.
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