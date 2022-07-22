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Ветер до 17 м/с ожидается в Новосибирске 22 июля

Фото Ветер до 17 м/с ожидается в Новосибирске 22 июля
Фото Ветер до 17 м/с ожидается в Новосибирске 22 июля

Фото: Erik Witsoe / unsplash.com

Жителей Новосибирска предупредили о ветре с порывами до 17 метров в секунду в пятницу, 22 июля.

Вечером 22 июля жители Новосибирска могут почувствовать сильный ветер. В течение дня его скорость останется в пределах 12 м/с, а в ночь с пятницы на субботу порывы будут достигать 17 метров в секунду. Такой ветер считается «крепким»: под его порывами качаются стволы деревьев и гнутся сучья.

Проблема деревьев, падающих под ветром, в Новосибирске актуальна как никогда: только за лето 2022 года несколько деревьев падали на детей, в Нарымском и Тимирязевском скверах. Также в конце июня дерево обрушилось на припаркованную во дворе дома Toyota.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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