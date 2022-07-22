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В Новосибирске продают загородный коттедж с домом-баней и прачечной за 68 миллионов

Фото В Новосибирске продают загородный коттедж с домом-баней и прачечной за 68 миллионов
Фото В Новосибирске продают загородный коттедж с домом-баней и прачечной за 68 миллионов

Фото с сайта N1

В Новосибирске на продажу выставили загородный особняк с сауной, собственной прачечной, тренажёрным залом и гаражом на три машины за 68 миллионов рублей.

29 июня в Новосибирске выставили на продажу коттедж на Дачном шоссе, который оценили в 68 миллионов рублей. Объявление появилось на профильном сайте N1.

Согласно описанию, в трёхэтажном особняке из кирпича есть семь комнат с изолированной планировкой и несколькими санузлами. Участок, на котором расположен коттедж, занимает 15 соток.

В объявлении указано, что «уютная загородная резиденция расположена в коттеджном посёлке ДНТ "Ельцовка", в 15 минутах езды от города, по идеально асфальтированной дороге». Как отметил продавец, в шаговой доступности расположены спа-курорт Green Wood и ресторан «На Даче», а также река Обь.

«Если устали от городского шума и суеты, то этот дом точно для Вас», —

утверждает продавец.

Фото В Новосибирске продают загородный коттедж с домом-баней и прачечной за 68 миллионов 2

В объявлении отмечено, что в коттедже практически никто не жил, так как он использовался в качестве «дома выходного дня».

Фото В Новосибирске продают загородный коттедж с домом-баней и прачечной за 68 миллионов 3

На первом этаже расположены кухня-столовая, гостиная, гардеробная и санузел. Также в особняке есть цокольный этаж, в котором разместили помещение под тренажёрный зал, кабинет, прачечную сл стиральным и гладильным оборудованием, бойлерную, погреб и гараж с автоматическими воротами на три автомобиля.

Фото В Новосибирске продают загородный коттедж с домом-баней и прачечной за 68 миллионов 4

Также в доме имеется отдельная бильярдная и веранда с камином, а снаружи — сауна и финская парная.

Фото В Новосибирске продают загородный коттедж с домом-баней и прачечной за 68 миллионов 5

Автором объявления значится агентство «БК Недвижимость».

Как писал Сиб.фм ранее, в мае список выставленной на продажу элитной недвижимости пополнился коттеджем на берегу Обского моря за 175 миллионов рублей.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
загородная недвижимость
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