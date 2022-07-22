Водители в Новосибирске рассказали о заправке на нелегальных АЗС

Фото: АСТ-54 в "ВК"

Новосибирские водители признались, что нередко пользуются услугами нелегальных АЗС.

В Новосибирске заметили очередную нелегальную АЗС в кустах напротив ТЦ «Аура». Об этом сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».

В комментариях многие водители признались, что пользуются услугами нелегальных автозаправочных станций годами и не замечают никаких проблем.

"У меня сузуки 2001 года, лью 95 из ларгусов уже третий месяц, полёт нормальный", — поделился мнением житель Новосибирска Тимофей (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранена, — ред.)

Того же мнения и водитель Святослав: "С ларгусов лью очень давно 95.филдер.всё ОК".

Такая заправка — не единственная. Очевидцы сообщают как минимум еще об одной, на улице Выборной.

Возможные последствия заправки разбавленным бензином — плохой запуск двигателя, износ свечей зажигания, детонация в моторе, засорение насоса и фильтра, снижение тяги, прерывистый старт и высокий расход топлива.

«Кому хватает денег на ремонт или замену мотора, почему бы и не заправляться там?»

"Растворитель. Мы заправились и прям около них не смогли завестись. Заехали узнать в чем проблема, сказали бензонасос. Все сказали, что запах краски/растворителя...", — рассказал о своём опыте заправки на нелегальных АЗС водитель Андрей.

Напомним, ранее в Новосибирске снесли незаконную АЗС на Выборной. Она представляла собой гараж с полиэтиленовыми боксами, наполненными топливом. Также мэр Локоть призвал проверить незаконные АЗС в Новосибирске.