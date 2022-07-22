Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

Авто общество проиcшествия

Восьмилетний мальчик госпитализирован после ДТП в Новосибирске

Фото Восьмилетний мальчик госпитализирован после ДТП в Новосибирске
Фото Восьмилетний мальчик госпитализирован после ДТП в Новосибирске

Фото: ГИБДД Новосибирска.

После столкновения Subaru и УАЗ Патриот в Новосибирске иномарка вылетела с шоссе и врезалась в дерево.

22 июля в 5:40 утра на Бердском шоссе Новосибирска произошла авария, в ходе которой пострадал восьмилетний мальчик. Его увезли с травмами на скорой помощи.

При въезде на Бердское шоссе Subaru Forester с 8-летним мальчиком и 39-летним мужчиной-водителем не пропустила едущий по шоссе УАЗ Патриот, в котором ехал 34-летний мужчина.

Subaru врезался в УАЗ, съехал с проезжей части и наехал на дерево.

Мальчик доставлен в лечебное учреждение, сообщила пресс-служба ГАИ ГИБДД по Новосибирску.

Напомним, ранее в Новосибирске водителя маршрутки зажало после ДТП с грузовой «Газелью». Чтобы спасти 61-летнего водителя, понадобилось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Также в среду, 20 июля, три человека пострадали в ДТП с Suzuki и LADA в Бердске. В аварии пострадали водитель и два пассажира.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

39184
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
39108
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
18753
Мастер интимной стрижки в Новосибирске рассказала о желаниях клиентов-мужчин
17087
В Новосибирске 8 домов остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе
16447
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
13939
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
12207
По 10000 рублей на подготовку к школе: когда зачислят деньги в июле и августе 2022 года