Восьмилетний мальчик госпитализирован после ДТП в Новосибирске

Фото: ГИБДД Новосибирска.

После столкновения Subaru и УАЗ Патриот в Новосибирске иномарка вылетела с шоссе и врезалась в дерево.

22 июля в 5:40 утра на Бердском шоссе Новосибирска произошла авария, в ходе которой пострадал восьмилетний мальчик. Его увезли с травмами на скорой помощи.

При въезде на Бердское шоссе Subaru Forester с 8-летним мальчиком и 39-летним мужчиной-водителем не пропустила едущий по шоссе УАЗ Патриот, в котором ехал 34-летний мужчина.

Subaru врезался в УАЗ, съехал с проезжей части и наехал на дерево.

Мальчик доставлен в лечебное учреждение, сообщила пресс-служба ГАИ ГИБДД по Новосибирску.

Напомним, ранее в Новосибирске водителя маршрутки зажало после ДТП с грузовой «Газелью». Чтобы спасти 61-летнего водителя, понадобилось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Также в среду, 20 июля, три человека пострадали в ДТП с Suzuki и LADA в Бердске. В аварии пострадали водитель и два пассажира.