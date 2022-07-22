«Вы там как в замкнутом круге»: авиакомпания «ИрАэро» прокомментировала задержку рейса «Новосибирск-Баку»

Фото предоставлено героем публикации; фото Сиб.фм

В авиакомпании «Iraero Airlines» отреагировали на сообщения пассажиров о задержке вылета из Новосибирска в Баку.

22 июля в новосибирском аэропорту «Толмачёво» более 100 пассажиров не смогли вылететь в Баку: рейс, перевозчиком которого значится российская авиакомпания «ИрАэро» (Iraero Airlines), перенесли несколько раз. Пассажиры до сих пор ожидают своего перелёта — по информации онлайн-табло «Толмачёво», вылет должен состояться в 19:10. По словам пассажиров, им сообщили, что их самолёт вылетит из «Толмачёво» в 20:50. При этом в самой авиакомпании «ИрАэро» не уверены, что полёт начнётся в это время. В распоряжении редакции оказался разговор одной из пассажирок рейса «Новосибирск-Баку» со специалистом горячей линии «ИрАэро».

В ходе беседы оператор колл-центра сообщила пассажирке, что в ближайшее время им предоставят воду, а в течение часа и еду.

«Вас должны были напоить после двух часов задержки, [но] привезли только сейчас воду. Еда вам готовится, где-то через час всех пассажиров покормят», — уточнила специалист.

Также она подтвердила, что вылет в Баку состоится 22 июля, но не назвала точного времени.

«Полетите точно, но сейчас уточняется, ровно в 20:50 или нет», —

заявила оператор в разговоре с пассажиркой.

Точную причину задержки рейса на момент публикации выяснить не удалось. По словам специалиста горячей линии, самолёт вылетел из Иркутска позже положенного времени, но из-за влияния какого фактора это произошло, на горячей линии прокомментировать не смогли и обещали связаться с пассажиркой после уточнения.

«Если летел с севера, может быть, из-за непогоды — многие рейсы у нас сегодня отменены», — предположила оператор.

Также в разговоре с пассажиркой она пояснила, что в международной зоне аэропорта, то есть после прохождения таможенного контроля, просто нет каких-либо комнат отдыха, где могли бы разместить ожидающих вылета.

«Вы таможню прошли, и всё, вы там как в замкнутом круге. Чтобы попасть в комнаты отдыха, это только выходить из зоны таможенного контроля», — сказала специалист горячей линии.

По информации Сиб.фм, разрешение ситуации с задержкой рейса «Новосибирск-Баку» взяла на контроль Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

UPD: В 19 часов пассажирам объявили о переносе вылета на 22:15.

По словам пассажиров, воду им действительно доставили — доступно по одной бутылке на человека.

«Если ребёнок не занимает отдельное место в самолёте, то на него не дают», — отметили они.

Также пассажиры рассказали, что доставленное им питание оказалось холодным, а мест для его разогрева в таможенной зоне нет.

«Это бортовое питание в алюминиевых контейнерах. Оно обжигающе... холодное. Из морозилки, видимо», — говорит один из пассажиров.

Некоторые из них пытались дозвониться на горячую линию аэропорта «Толмачёво», но связаться с операторами не получилось.

«Автоответчик говорит, что рабочий день закончился. Бизнес-зал принадлежит Толмачёво. Если бы они хотели хоть немного позаботиться о пассажирах, могли бы открыть», — говорит пассажир.

По информации Сиб.фм, новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.