Беременный яйцами гриб нашёл на грядке житель Новосибирска

Фото из группы "Грибы и грибные места в НСО" в "ВК"

Житель Новосибирска нашёл на грядке необычный гриб с яйцами внутри. О своей находке мужчина рассказал в паблике "Грибы и грибные места" в "ВК".

В Новосибирске мужчина нашёл гриб, внутри которого оказались яйца. Фото необычного трофея сибиряк разместил в паблике "Грибы и грибные места" в соцсети "ВКонтакте".

Алексей Торлин рассказал, что "беременный гриб" он обнаружил на грядке рядом с помидорами.

«Когда на него надавливаешь, внутри желейное яйцо. А когда разрезаем это сопливое яичко, внутри странная ярко-оранжевая субстанция. Это что за грибы такие?», — ужаснулся новосибирец.

Однако подписчики паблика поспешили успокоить мужчину. Как выяснилось, гриб с "яйцами" внутри является разновидностью весёлки. Во взрослом состоянии этот дикорос похож становится похож на мужской половой орган.

Ранее житель Новосибирской области обнаружил во время поездки на Алтай необычный гриб фаллической формы. Миколог-любитель Татьяна Бульонкова объяснила, что за экземпляр попался мужчине и можно ли встретить его на территории региона.

Напомним, в июле в лесах Новосибирска выросли любимые грибы алкоголиков.Белый навозник известен как любимый гриб алкоголиков: считается, что при употреблении спиртного, он перестаёт быть ядовитым.