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Стало известно об отъезде депутата Пироговой из России

Фото Стало известно об отъезде депутата Пироговой из России
Фото Стало известно об отъезде депутата Пироговой из России

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Депутат Хельга Пирогова покинула Новосибирск: по данным Telegram-канала «Политика.Today», она направилась в Казахстан.

Утром 23 июля появилась информация об отъезде депутата Хельги Пироговой из России: как пишет Telegram-канал «Политика.Today», она направилась в Казахстан.

«После того, как председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении муниципальной депутатки Новосибирска Хельги Пироговой за дискредитацию действий ВС России на Украине, оппозиционерка не стала дожидаться вызова на допрос, а незамедлительно выехала в Казахстан», — говорится в публикации.

В Telegram-канале «Коалиция 2020 Новосибирск», к которой принадлежит и Хельга Пирогова, нет какой-либо информации, подтверждающей отъезд независимого депутата из России.

Как писал Сиб.фм ранее, 22 июля комиссия по этике вынесла Хельге Пироговой замечание о неэтичном поведении.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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