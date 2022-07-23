Стало известно об отъезде депутата Пироговой из России

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Депутат Хельга Пирогова покинула Новосибирск: по данным Telegram-канала «Политика.Today», она направилась в Казахстан.

Утром 23 июля появилась информация об отъезде депутата Хельги Пироговой из России: как пишет Telegram-канал «Политика.Today», она направилась в Казахстан.

«После того, как председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении муниципальной депутатки Новосибирска Хельги Пироговой за дискредитацию действий ВС России на Украине, оппозиционерка не стала дожидаться вызова на допрос, а незамедлительно выехала в Казахстан», — говорится в публикации.

В Telegram-канале «Коалиция 2020 Новосибирск», к которой принадлежит и Хельга Пирогова, нет какой-либо информации, подтверждающей отъезд независимого депутата из России.

Как писал Сиб.фм ранее, 22 июля комиссия по этике вынесла Хельге Пироговой замечание о неэтичном поведении.