Уникальные мотоциклы смогут увидеть жители Новосибирска на «Хаммерфест — 2022»

Фото из сообщества «HAMMERBIKEFEST» ВКонтакте

23 июля в новосибирском Академгородке проходит фестиваль технической культуры «Хаммерфест»: там новосибирцы могут познакомиться с уникальными мотоциклами и автомобилями, восстановленными и собранными вручную.

23 июля в Новосибирске проходит фестиваль технической культуры «Хаммерфест»: в 2022 году мероприятие организовано в юбилейный пятый раз. В этом году оригинальные байки и машины расположили в Академгородке, на кордодроме Клуба юных техников СО РАН.

Главная фишка фестиваля — в редкой технике, которую вниманию зрителей представляют сибирские кастомайзеры. Мастера восстанавливают и приводят в рабочее состояние легендарные модели мотоциклов и автомобилей, а некоторые даже собирают их самостоятельно с нуля.

В этом году в рамках «Хаммерфеста» будет работать несколько тематических зон с самодельной, военной и ретротехникой, а также выставка технического антиквариата, фотозоны и фудкорт.

Кроме того, гости «Хаммерфеста-2022» смогут оценить техническим творчество мастеров по сварке и ковке металлов и работе с натуральной кожей. Не обойдётся и без демонстрации «кастом-прокачки» автомобильной и мототехники.

Организаторы уточняют, что вход на фестиваль свободный.

Как писал Сиб.фм ранее, 23 июля в Новосибирске пройдёт фестиваль воздушных змеев — он организован в рамках Летнего астрономического пикника, который традиционно проводит планетарий в середине лета.