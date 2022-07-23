В ГИБДД Новосибирска озвучили подробности массового ДТП на Бердском шоссе

Скриншот из видео в сообществе «АСТ-54»

В новосибирской Госавтоинспекции раскрыли детали аварии с четырьмя машинами около остановки «Звёздная»: среди столкнувшихся был Mercedes, водитель которого оказался пьян.

Вечером 22 июля возле на Бердском шоссе произошло крупное ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля, а также был повреждён разделитель из металла. Как писал Сиб.фм, авария произошла около остановки общественного транспорта «Звёздная». Произошедшее прокомментировали в ГИБДД Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на дороге столкнулись Mercedes, Lexus RX-350, Toyota Corolla Spacio и Kia Sport. В результате ДТП госпитализация понадобилась водителю, находившемуся за рулём Toyota — прибывшая на место аварии бригада скорой помощи доставила его в медучреждение.

По информации ГИБДД, один из участников ДТП — водитель Mercedes — находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него полицейскими составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».