В Новосибирске четыре машины пострадали в массовом ДТП на Бердском шоссе

Скриншот из видео в сообществе «АСТ-54»

На Бердском шоссе в Новосибирске несколько машин столкнулись и повредили металлический разделитель.

Вечером 22 июля на Бердском шоссе произошла крупная авария: около остановки общественного транспорта «Звёздная» столкнулись одновременно несколько машин. В результате ДТП были повреждены минимум четыре машины, а также барьерное ограждение из металла. Информация об этом, а также видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «АСТ-54».

Также в публикации сообщили об одном пострадавшем.

«Один пострадавший живой, лежит на дороге», — указал автор.

В комментариях к публикации один из новосибирцев рассказал, что ехал на расстоянии примерно ста метров от столкнувшихся машин.

«Сзади меня ехала девушка на чёрном Лексусе, ей просто от осколков багажник помяло. Там Мерседес прям раскачивало, жуткое зрелище», — написал он.

Как писал Сиб.фм ранее, 22 июля значительное ДТП случилось на Северном объезде: там столкнулись грузовик и ещё два автомобиля. В результате аварии две машины «легли» на бок на проезжей части, что спровоцировало ощутимую пробку на этом участке дороги.