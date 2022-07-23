В Новосибирск придёт жара до +30 градусов с 25 июля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жителей Новосибирска и области предупредили о наступлении 30-градусной жары на следующей неделе.

С 25 июля на территорию Новосибирской области возвращаются жара и безоблачность. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского гидрометцентра.

Ночь с 24 на 25 июля ещё будет прохладной: температура останется на уровне от +9 до +14 градусов. В дневное время можно ожидать практически двукратного подъёма — столбик поднимется до +22...+27 градусов. В этот день западный ветер сменит своё направление на юго-запад.

Во вторник, 26 июля, температура поднимется уже до 29 градусов выше нуля, а в некоторых местах региона может достигать и +31. Ветер сменится на южный.

Также в Западно-Сибирском УГМС отметили, что днём прогнозируется отсутствие осадков, а также порывы ветра, которые могут достигать 14-16 метров в секунду.

Как писал Сиб.фм ранее, в связи с прогнозируемым увеличением скорости ветра МЧС напомнило жителям Новосибирской области о правилах безопасности в непогоду.