Беременная женщина пострадала в ДТП со скорой в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

Скорая помощь с беременной пациенткой попала в аварию на Большевистской в Новосибирске.

Ночью 24 июля в 3:17 в Новосибирске на улице Большевистская у остановки «Мелькомбинат» автомобиль скорой помощи столкнулся с седаном Renault. Скорая повредила переднюю часть, cедан получил сильный боковой удар. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».

В комментариях группы уточняется, что седан якобы ехал наперерез скорой. Спецмашина двигалась со включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Очевидец событий сообщает, что на его глазах лежащий на боку автомобиль скорой помощи ставили на колёса. Это подтверждают и фотографии: сторона скорой с боковой дверью сильно помята.

67-летний водитель Renault и 66-летняя женщина, сопровождавшая беременную женщину, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Обстоятельства ДТП все еще устанавливаются.

Напомним, 19 июля пассажирский автобус и Mitsubishi столкнулись под Новосибирском. Ранее в Новосибирске мотоцикл и Subaru столкнулись на перекрёстке.