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В Новосибирске начали продавать солёные грузди по 3000 рублей за банку

Фото В Новосибирске начали продавать солёные грузди по 3000 рублей за банку
Фото В Новосибирске начали продавать солёные грузди по 3000 рублей за банку

Фото: Avito

Грибники начали продавать соленые грузди в Новосибирске по 700 рублей за литр.

Жители Новосибирска в конце июля 2022 года начали собирать в лесах под Новосибирском обильный урожай грибов. Те, кому собранных дикоросов оказалось много для самих себя, продают собранные грибы на торговой площадке Avito.

Как пишут продавцы, к концу июля начался второй слой грибов. Грибы в этот сезон обычно обильно растут в течение двух-трёх недель. Урожай разнообразный, но менее обильный, чем в конце мая.

В основном продают грузди, лисички и белые грибы — в свежем виде, а также солёными и маринованными.

Фото В Новосибирске начали продавать солёные грузди по 3000 рублей за банку 2

Цены на грибы разнятся: за свежие грузди просят от 600 до 1300 рублей за десятилитровое ведро — или 700 рублей за чистый килограмм подсушенных свежих грибов. Так, трёхлитровая банка солёных груздей в среднем стоит 2-3 тысячи рублей.

Грузди соленые, настоящие, хрустящие. Внутри юбка не розовая и не синяя. Края загнутые. Приготовлены по старорусскому рецепту.

Напомним, в этом году, несмотря на засуху, новосибирцы везут из леса богатый урожай грибов. Среди добычи грибников — любимые грибы алкоголиков.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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