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ХК "Сибирь" начал продажу билетов на матчи сезона 2022-2023 в Новосибирске

Фото ХК "Сибирь" начал продажу билетов на матчи сезона 2022-2023 в Новосибирске
Фото ХК "Сибирь" начал продажу билетов на матчи сезона 2022-2023 в Новосибирске

Фото с сайта hcsibir.ru

Цены билетов на матчи ХК "Сибирь" вырастут из-за большего числа матчей в сезоне 2022-2023.

Хоккейный клуб «Сибирь» с 24 июля начал продавать билеты на домашние игры сезона 2022-2023 в Новосибирске. Цены и на билеты, и на сезонный абонемент выросли.

Стоимость абонемента начинается с 16 900 рублей, стоимость билета на один матч — с 450 рублей. Как утверждает пресс-служба хоккейного клуба, цена выросла из-за большего числа матчей в сезоне.

С 24 июля купить абонемент могут только владельцы абонемента прошлого сезона. Для всех остальных продажа откроется 29 июля.

Владельцы абонемента смогут посещать все домашние матчей стадии плей-офф ¼ финала Конференции Восток, а также все домашние матчи ХК «Сибирские Снайперы».

Пресс-служба клуба также утверждает, что для владельцев абонемента запланированы акции в течение сезона.

Напомним, в начале июня стал известен план предсезонной подготовки ХК «Сибирь» к следующему сезону. Также «Сибирь» подписала новый контракт с 26-летним канадским защитником Тревором Мёрфи. По условиям спортсмен остаётся в команде ещё на один сезон, до 2023 года.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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