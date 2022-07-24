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Появилось видео ограбления ювелирного магазина под Новосибирском

Фото Появилось видео ограбления ювелирного магазина под Новосибирском
Фото Появилось видео ограбления ювелирного магазина под Новосибирском

Фото pexels, видео из паблика "Инцидент Новосибирск" в "ВК"

Видео нападения грабителей на ювелирный салон в Новосибирской области 23 июля попало в сеть.

Разбойное нападение на ювелирный салон «585» в Оби 23 июля зафиксировали камеры наблюдения в магазине. Налётчиков было четверо, они били витрины и собирали украшения в мешки. Видео размещено в паблике "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как четверо мужчин в масках с прорезями для глаз разгар рабочего дня врываются в помещение салона. Один из налётчиков угрожает продавцу оружием, а остальные развивают витрины и скидывают ювелирные изделия в пакет.

Отметим, что трое мужчин одеты во всё чёрное, четвертый — в костюм белого цвета с капюшоном.

По не подтверждённой информации, стоимость украденных украшений составила порядка 2,5 миллионов рублей.

Однако далеко уйти с награбленным преступникам не удалось. На ближайшем светофоре их остановили и задержали полицейские.

Как ранее писал Сиб.фм, 3 июля трое налетчиков с оружием ограбили ювелирный магазин на улице Громова, 7 в Кировском районе Новосибирска. Они угрожали персоналу оружием. Совершив ограбление, грабители скрылись с места преступления со своей добычей. При ограблении никто не пострадал.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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