Призыв на военную службу в РФ: кого могут забрать в армию осенью 2022 года

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Военный призыв в России проходит каждый год весной и осенью. Весенний призыв длится с 1 апреля по 15 июля, а осенний – с 1 октября по 31 декабря. Указ о начале военного призыва традиционно подписывает президент России. Срок службы в ВС составляет 1 год.

Кого могут забрать в армию в 2022 году

В Федеральном законе от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» сказано, что на службу призывают молодых людей с 18 до 27 лет.

Каждый в ходе призыва обязан пройти медицинское освидетельствование в военном комиссариате. Далее на заседании призывной комиссии принимают решение о допуске молодого человека к службе. В ходе медицинской проверки определяют категорию годности к службе. Если призывник полностью здоров, ему дают повестку.

Кого не возьмут в армию в 2022 году

Существуют причины, которые могут стать поводом для отсрочки, даже если по возрасту и состоянию здоровья молодой человек проходит.

Призывники, живущие на территории Крайнего Севера, идут служить только с 1 ноября. Новобранцы, проживающие в сельской местности и участвующие в уборочных работах, – только с 15 октября. На весенний призыв их не зовут вообще.

Педагоги также не отправляются на осенний призыв. Если призывник является педагогом, его обязаны призвать только следующей весной.службу в осенний период, поскольку на это время приходится начало учебного года. Если призывник является педагогом, его обязаны призвать только следующей весной. Иногда преподавателей полностью освобождают от службы, чтобы они могли посвятить себя процессу обучения.

Кроме того, существует ещё три категории граждан, которые не идут служить или имеют право на полное освобождение от срочной службы или отсрочку на какой-то период.

Первая категория – попавшие в тюрьму за уголовное преступление. А также те, кто приговорён к обязательным исправительным работам или имеет непогашенную судимость. Кроме того, юноши с открытым уголовным делом также не призываются.

Ко второй категории относятся призывники, которые не могут служить в вооруженных силах по состоянию здоровья. В списке ограничений огромное количество заболеваний, не пустят даже с проблемами с весом или плохим зрением.

Сюда же относятся молодые люди, которые имеют ученую степень, а также сыновья и братья военных, погибших на службе.

Третья категория – юноши, имеющие право на временную отсрочку. Перечень условий большой, например, школьники и студенты очной формы, юноши, которым нужно заботиться за близкими родственниками, опекуны братьев и сестёр, отцы с одним ребёнком и беременной женой и т.д.

Все, кого не касается ни один из поводов для отсрочки, будут призваны к военной службе сроком на год.