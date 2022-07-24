Стала известна программа авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года

Фото: группа «Авиашоу в Мочище» во «ВКонтакте»

В авиашоу «Будем жить!» под Новосибирском примут участие «Стрижи» из Кубинки, «Барсы» и «Русь» из Сургута.

31 июля 2022 года в Новосибирске на аэродроме Мочище состоится авиашоу «Будем жить!». Публикуем полное расписание фестиваля.

Полное расписание авиашоу в Мочище

В воздухе будут выступать эскадрилья ВКС РФ «Стрижи» из Кубинки, эскадрилья «РУСЬ» из Вязьмы, новосибирская группа парашютистов «Геликоптер», эскадрилья «Барсы» из Сургута. Также в шоу будут участвовать группы от новосибирского СибНИА им. С.А. Чаплыгина и представители омской Федерации сверхлёгкой авиации.

Аккомпанировать небесному шоу будут фолк-группа «Стрит Фидлерс» и Новосибирский Фестивальный симфонический оркестр Новосибирской Филармонии.

Напомним, для удобства посетителей шоу часть дорог в Мочище будут перекрыты, а АО «Экспресс-пригород» выделит больше электричек на рейсы до Мочище. Ранее публиковалась инструкция, как добраться до места проведения шоу на общественном транспорте, трансфером или на собственной машине.