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В Новосибирске участок соснового бора на берегу Оби продают за 45 млн рублей

Фото В Новосибирске участок соснового бора на берегу Оби продают за 45 млн рублей
Фото В Новосибирске участок соснового бора на берегу Оби продают за 45 млн рублей

Фото Вадима Винкевича, Артёма Перевалова / Сиб.фм (носит иллюстративный характер)

В Новосибирске выставили на продажу участок соснового леса площадью 1,2 гектара, расположенный на Лесном шоссе.

Участок соснового бора площадью 1,2 гектара выставили на продажу в Новосибирске. Цена премиальной недвижимости — 45 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте "Авито".

«Участок находится в коттеджном поселке клубного типа. Закрытая территория, охрана, камеры наблюдения. Престижное экологически чистое место, шикарный сосновый бор, река Обь», – написал продавец.

Со слов владельца, земля относится к землям населённого пункта и может быть использована для строительства гостиничного комплекса или загородной резиденции.

Сосновый бор на берегу Оби можно приобрести также по частям, так как участок разбит на три смежных объекта. При покупке по отдельности стоимость одной сотки земли составит 400 тысяч рублей.

Участок газифицирован, на территорию заведена холодная и горячая вода, электричество.

Как ранее писал Сиб.фм, в июне в Новосибирске выставили на продажу участок земли на набережной. Цена объекта — 77,5 миллионов рублей.

Напомним, 10 июля в Новосибирске появилось объявлен о продаже теплоход с баней стоимостью почти 12 млн рублей. На судне есть семь кают и палуба, одновременно вмещающая до 40 человек.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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