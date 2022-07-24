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В Новосибирске водитель Subaru сбил 22-летнюю девушку на переходе

Фото В Новосибирске водитель Subaru сбил 22-летнюю девушку на переходе
Фото В Новосибирске водитель Subaru сбил 22-летнюю девушку на переходе

В Октябрьском районе Новосибирска 22-летняя женщина попала под колёса Subaru, переходят дорогу по пешеходному переходу.

В Новосибирске 30-летний водитель Subaru сбил 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Инцидент произошёл рядом с остановкой НГПУ.

Пострадавшая была доставлена в больницу.

Как уточнили в ГИБДД, наезд на девушку-пешехода произошёл в 23:00 23 июля.

"30-летний водитель ехал на Subaru Legacy по улице Выборной и возле дома 122/2 наехал на женщину, которая переходила дорогу слева направо в зоне регулируемого пешеходного перехода", — добавили правоохранители.

Ранее Сиб.фм писал о ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Новосибирске. В салоне спецавто находилась беременная женщина. Авария произошла 24 июля в 3:17 в на улице Большевистская у остановки «Мелькомбинат» — там скорая столкнулась с седаном Renault.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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