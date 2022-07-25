Бойцы спецназа «Ермак» 23 июля вернулись из Украины в Новосибирск

Фото: группа «СПЕЦНАЗ "ЕРМАК"» во «Вконтакте»
Спецназовцы нацгвардии «Ермак» 23 июля прибыли в Новосибирск после выполнения задач в зоне проведения СВО.
Бойцы отряда специального назначения «Ермак» вернулись в Новосибирск — город размещения отряда. Колонну военнослужащих встретили горожане с флагами и плакатами.
Один из вернувшихся сразу же сделал предложение своей возлюбленной.
Спецназовцев и Мошковский район связывает дружба длиной в многие годы, отмечает газета «Мошковская новь».
Напомним, ранее Шойгу наградил участников спецоперации из Новосибирска в госпитале. Министр обороны РФ вручил золотые звезды Героя России новосибирским участникам спецоперации на Украине. Также 22 июля в ДНР заблокировали Google, а Россия и Турция подписали соглашение об экспорте зерна с Украины.
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