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Бойцы спецназа «Ермак» 23 июля вернулись из Украины в Новосибирск

Фото Бойцы спецназа «Ермак» 23 июля вернулись из Украины в Новосибирск
Фото Бойцы спецназа «Ермак» 23 июля вернулись из Украины в Новосибирск

Фото: группа «СПЕЦНАЗ "ЕРМАК"» во «Вконтакте»

Спецназовцы нацгвардии «Ермак» 23 июля прибыли в Новосибирск после выполнения задач в зоне проведения СВО.

Бойцы отряда специального назначения «Ермак» вернулись в Новосибирск — город размещения отряда. Колонну военнослужащих встретили горожане с флагами и плакатами.

Один из вернувшихся сразу же сделал предложение своей возлюбленной.

Спецназовцев и Мошковский район связывает дружба длиной в многие годы, отмечает газета «Мошковская новь».

Напомним, ранее Шойгу наградил участников спецоперации из Новосибирска в госпитале. Министр обороны РФ вручил золотые звезды Героя России новосибирским участникам спецоперации на Украине. Также 22 июля в ДНР заблокировали Google, а Россия и Турция подписали соглашение об экспорте зерна с Украины.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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