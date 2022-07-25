Летучая мышь прорыла тоннель в квартиру в Новосибирске

Фото: Чистая Слобода

Летучая мышь пробралась в квартиру жительницы Новосибирска.

25 июля жительница Новосибирска нашла у себя в ванной комнате летучую мышь. Маленькое животное прорыло себе путь с улицы к теплому помещению и ползало между трубами квартиры на Титова, 256.

Как отмечает хозяйка квартиры, единственный способ пробраться в квартиру — подкопать пространство рядом с трубой унитаза.

Женщина рассказала, что ее муж в течение часа пытался поймать юркое животное, которое убегало и улетало, а затем отпустил его на улицу.

О летучих мышах в домах жители Новосибирска обычно заявляют во второй половине лета и в начале осени, перед наступлением холодов. Мыши ищут теплое убежище, и квартира с открытым окном кажется им подходящим местом.

Летучие мыши, которые обитают в наших широтах, безобидны. Самое страшное, что может грозить, если зверек от страха укусит человека — бешенство. Чтобы предотвратить укус, достаточно надеть плотную одежду с длинными рукавами и кухонные рукавицы.

Напомним, в мае уже поступала жалоба на летучую мышь от другого жителя Новосибирска. Мужчина позвонил спасателям в 3 часа ночи с просьбой выловить летучую мышь, которая залетела к нему на кухню.

Также этим летом Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило выпустил на волю летучую мышку Анжелу, которую спасли от холодов.