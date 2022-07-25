Минтруд РФ пообещал выплату 116 тысяч переехавшим с Кавказа в Новосибирск

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Минтруда России сообщили о выплате в 116 тысяч рублей жителям «трудоизбыточных регионов», которые переедут в Новосибирскую область.

В конце июля стало известно о программе поддержки соискателей при переезде в Сибирь: чтобы привлечь в регионы молодых специалистов, Министерство труда России заявило о возможности получить субсидию размером 116 тысяч рублей. Действие программы распространяется на 25 областей, включая и Новосибирскую.

Как указывает ТАСС, претендовать на такую поддержку могут граждане до 35 лет, готовые сменить локацию ради карьерного роста. По информации ведомства, 116,8 тысяч рублей достаточно, чтобы обеспечить себя в первые месяцы жизни на новом месте.

Присоединиться к программе могут жители Новосибирской области, Республики Алтай, а также других регионах Сибири. Также она действует для граждан из Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Тывы, Чечни и Северной Осетии-Алании.

Отыскать релевантную для себя вакансию можно в региональных центрах занятости или на сайте «Работа России»: по данным ресурса, на текущий момент в Новосибирской области открыто около 60 тысяч вакансий.

Уточняется, что выплата предоставляется в два этапа: после подачи заявления на участие в программе соискатель получит 42,8 тысячи рублей не позднее 25 числа следующего месяца; оставшуюся часть выплатят спустя полгода. При этом имеется строгий перечень, в котором указано, на что именно можно потратить данные суммы.

Напомним, ранее Сиб.фм подробно рассказывал о предстоящих выплатах к 1 сентября.