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Неизвестный ограбил ювелирный магазин в Новосибирске

Фото Неизвестный ограбил ювелирный магазин в Новосибирске
Фото Неизвестный ограбил ювелирный магазин в Новосибирске

Фото pexels.com

Неизвестный грабитель в одиночестве совершил ограбление ювелирного салона в Новосибирске.

Драгоценности вынесли из магазина «585*Золотой» в Советском районе Новосибирска в субботу, 23 июля. В этот же день налетчики попытались ограбить магазин сети в городе Обь в Новосибирской области.

Преступление произошло в субботу, 23 июля, в Советском районе Новосибирска. Из ювелирного магазина сети «585*Золотой» в ТЦ на улице Героев Труда неизвестный мужчина вынес драгоценности около 18:20-18:30. Как пишет портал «Родные берега», грабитель просто зашел в магазин, схватил украшение и скрылся в неизвестном направлении.

Стоит отметить, что в этот же день полиции удалось пресечь ограбление ювелирного магазина «585*Золотой» в городе Обь в Новосибирской области.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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