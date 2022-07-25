Неизвестный ограбил ювелирный магазин в Новосибирске

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Неизвестный грабитель в одиночестве совершил ограбление ювелирного салона в Новосибирске.

Драгоценности вынесли из магазина «585*Золотой» в Советском районе Новосибирска в субботу, 23 июля. В этот же день налетчики попытались ограбить магазин сети в городе Обь в Новосибирской области.

Преступление произошло в субботу, 23 июля, в Советском районе Новосибирска. Из ювелирного магазина сети «585*Золотой» в ТЦ на улице Героев Труда неизвестный мужчина вынес драгоценности около 18:20-18:30. Как пишет портал «Родные берега», грабитель просто зашел в магазин, схватил украшение и скрылся в неизвестном направлении.

Стоит отметить, что в этот же день полиции удалось пресечь ограбление ювелирного магазина «585*Золотой» в городе Обь в Новосибирской области.