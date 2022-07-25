Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

Появилось видео задержания смотрящего за Новосибирском

Фото Появилось видео задержания смотрящего за Новосибирском
Фото Появилось видео задержания смотрящего за Новосибирском

Фото, видео из группы "ПОЛИЦИЯ.54" в "ВК"

В Санкт-Петербурге силовики совместными усилиями поймали предполагаемого положенца Новосибирска. В сети появились кадры его задержания.

В Новосибирске правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого заподозрили в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). Видео задержания 33-летнего фигуранта в Санкт-Петербурге разместила в сети новосибирская полиция.

Совместную операцию провели сотрудники МВД, ФСБ и ГУФСИН. В арендованной квартире, которую занимал мужчина, провели обыск, в ходе которого были изъяты предметы, которые могут иметь значение для следствия: телефоны, сим-карты, документы. Каким именно криминальным статусом обладал фигурант не известно, сам он на вышеупомянутом видео полностью отрицает его наличие.

Однако как сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД: "С января 2022 года обвиняемый активно выполнял на территории г. Новосибирска и области организационно-распорядительные функции среди лиц уголовно-преступной среды, организовывал и контролировал в среде преступного сообщества поступление денежных средств в "общую кассу" и их расходование".

Кроме того, по версии следствия, мужчина поддерживал и распространял преступные традиции и разрешал споры в криминальном мире.

Согласно действующему законодательству обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, со штрафом до 5 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм рассказывал о громком деле криминального авторитета Бая, который уже выслушал обвинительный приговор за то, что занимал высокое положение в преступной иерархии.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

46847
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
40925
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
27449
Снова по 10000 к школе: кому дадут разовую выплату к 1 сентября 2022
19611
Выплата семьям к 1 сентября 2022: кому зачислят по 10000 рублей на подготовку к школе
17986
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
15744
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
13351
Губернатор Травников прокомментировал скандал вокруг депутата Хельги Пироговой