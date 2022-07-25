Трамваи левобережья Новосибирска возобновили движение по прежним маршрутам

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Привычное движение трамваев на улицах Котовского и Ватутина в Новосибирске восстановлено в понедельник, 25 июля.

Трамваи № 15 и № 18 вернулись на прежние маршруты после завершения ремонтных работ на улицах Котовского и Ватутина на левом берегу Новосибирска. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Трамваи маршрутов № 15 и № 18 поменяли схему движения из-за проведения ремонтных работ на теплотрассе. С 22 по 25 июля транспорт ходил по укороченным путям.

Кроме того, во вторник, 26 июля, будет прекращено реверсивное движение для трамваев на участке путей от ул. Котовского, 2 до Горского микрорайона, 68. Трамваи начнут ходить по двум путям в прямом и обратном направлении.

На прежние маршруты вернутся также автобусы № 10 и № 96. Автобусы маршрута № 10 будут ходить от ул. Чукотской до ул. Планировочной через ул. Блюхера и обратно. Маршрут № 96 «Цветущая Плющиха» – ул. Саввы Кожевникова» снова ходит по ул. Ватутина.