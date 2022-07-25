Туристы из Новосибирска не отказались от путёвок в Сочи после шторма

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Сильнейший шторм в Сочи никак не повлиял на туристическую активность жителей Новосибирска.

Туристы из Новосибирска продолжают отдыхать в Сочи, несмотря на недавний шторм. Более того, в 2022 году черноморское направление стало более популярным, чем в предыдущие годы. Об этом Сиб.фм рассказала исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

Сейчас шторм у побережья Черного моря прошел, и ситуация в Сочи нормализуется. Если желающих отправиться на российский курорт и стало меньше, то ненадолго.

«Черное море, Краснодарский край, Крым всегда очень популярны, и сейчас тоже», — комментирует Светлана Фоменко, — «Туристы готовы летать и дальше, но очень многие направления закрыты».

Сибиряки охотно отдыхают и в родном округе: путёвки на Алтай распроданы полностью, заполнены многие санатории в Новосибирской области.

Также в 2022 году неожиданно стала популярной среди новосибирских туристов Камчатка и Арабские Эмираты.

Напомним, новосибирцы жалуются на дорогой отдых на Черном море. Редакция Сиб.фм проверила, какие расценки можно увидеть на одном из главных курортов Черного моря — и они неприятно удивляют.

Также в начале июля аналитики МегаФона установили, что в этом году россияне стали чаще путешествовать за границу. Самые популярные направления — Белоруссия, Турция и Казахстан. Также в лидерах по росту турпотока — Киргизия (+71% по сравнению с 2019 годом) и Узбекистан (+55%).