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общество

В Новосибирске BMW X3 чуть не наехал на пешеходов во время обгона

Фото В Новосибирске BMW X3 чуть не наехал на пешеходов во время обгона
Фото В Новосибирске BMW X3 чуть не наехал на пешеходов во время обгона

Скриншот из видео в сообществе «АСТ-54»

В Новосибирске водитель BMW пошёл на опасный обгон и по обочине и чуть не наехал на пешеходов.

Житель Новосибирска рассказал о неоднозначном инциденте на дороге, который произошёл 23 июля по пути в Заельцовский парк. По словам водителя, он вместе с семьёй ехал вдоль улицы Сухарная, когда его решил «выдавить» с полосы водитель BMW X3. После этого машина пошла на рискованный обгон остальных автомобилей на дороге: для этого водитель BMW выехал на обочину, по которой пешком двигались два человека. Произошедшее зафиксировал видеорегистратор, запись с которого опубликовали в сообществе «АСТ-54».

В публикации водитель призвал ГИБДД принять соответствующие меры.

Некоторые из новосибирцев в комментариях отметили, что ситуация выглядит не так определённо, чтобы точно сделать правильные выводы, из-за отсутствия разметки.

«Если что, была бы обоюдная вина. Рег [Автомобиль с регистратором. — Прим. ред.] ехал вдоль разметки, вторая машина вдоль бордюра. При сужении дороги и взаимном перестроении, так как знаков нет, рег по идее должен был уступить. Но, как уже сказали, правила у нас не всегда имеют однозначную трактовку», — пояснил один из горожан.

Ранее Сиб.фм писал о ДТП, в результате которого автомобиль вылетел на газон: это произошло после столкновения на одном из самых аварийных перёкрестков в Новосибирске.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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автомобили
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