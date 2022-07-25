В Новосибирске хэтчбек Chery оказался на газоне от столкновения в ДТП

Фото из публикации сообщества «АСТ-54»

Chery Very вылетел на газон после столкновения на перёкрестке в Новосибирске.

Вечером 24 июля на одном из самых аварийных перекрёстков Новосибирска зафиксировали очередное ДТП: на пересечении улицы Воинская с улицей Автогенная столкнулись две иномарки. Как сообщается в публикации «АСТ-54», от удара один из участников аварии — автомобиль Chery Very A13 — оказался на газоне недалеко от пешеходного перехода. На фотографиях с места происшествия видно, что обе машины получили значительные повреждения капота.

По информации пресс-службы ГИБДД Новосибирской области, в аварии обошлось без пострадавших, ДТП было оформлено с материальным ущербом.

Как сообщал Сиб.фм ранее, вечером 24 июля в селе под Новосибирском перевернулась «Мазда» с пятью пассажирами — один из них в результате скончался.