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В Новосибирске хэтчбек Chery оказался на газоне от столкновения в ДТП

Фото В Новосибирске хэтчбек Chery оказался на газоне от столкновения в ДТП
Фото В Новосибирске хэтчбек Chery оказался на газоне от столкновения в ДТП

Фото из публикации сообщества «АСТ-54»

Chery Very вылетел на газон после столкновения на перёкрестке в Новосибирске.

Вечером 24 июля на одном из самых аварийных перекрёстков Новосибирска зафиксировали очередное ДТП: на пересечении улицы Воинская с улицей Автогенная столкнулись две иномарки. Как сообщается в публикации «АСТ-54», от удара один из участников аварии — автомобиль Chery Very A13 — оказался на газоне недалеко от пешеходного перехода. На фотографиях с места происшествия видно, что обе машины получили значительные повреждения капота.

Фото В Новосибирске хэтчбек Chery оказался на газоне от столкновения в ДТП 2

По информации пресс-службы ГИБДД Новосибирской области, в аварии обошлось без пострадавших, ДТП было оформлено с материальным ущербом.

Как сообщал Сиб.фм ранее, вечером 24 июля в селе под Новосибирском перевернулась «Мазда» с пятью пассажирами — один из них в результате скончался.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп
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