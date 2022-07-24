34-летний мужчина погиб в перевернувшейся Мазде под Новосибирском

В воскресенье, 24 июля, автомобиль "Мазда" опрокинулся в кювет в селе Толмачёво — в результате один мужчина погиб, ещё двое госпитализированы.

34-летний мужчина погиб в результате ДТП с участием автомобиля "Мазда" в селе Толмачёво Новосибирской области 24 июля. Ещё два человека доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД.

"По предварительной информации, сегодня в 16.10 водитель автомобиля «Мазда» по неустановленной пока причине в ходе следования в с. Толмачево по улице Мира допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм мужчина 1990 г.р. скончался на месте происшествия, двое доставлены в больницу", — уточнили в ведомстве.

Со слов очевидцев, в иномарке находилось пять человек. Один из них покинул место аварии, скрывшись в неизвестном направлении.

"Мимо сегодня проезжала, страшная картина, аж руки затряслись. Один лежал на земле, в тяжёлом состоянии. Машина в мясо. Странное место для такого сильного ДТП, пешеходный переход, знак 40, вечно там все ползут потихоньку, а тут такое... Хорошо, что никто по переходу не шёл, тоже бы в тотал", — рассказала в паблике "АСТ-54" подписчица Алёна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена, — ред).

"Да Гибдд приехали пол часа назад. Им вообще ни кто не сообщил, они узнали из соцсети что произошло дтп. Сказали что одного не успели спасти", — поделился Сергей.

Напомним, в ночь на 24 июля в Новосибирске произошло ДТП с участием машины скорой помощи, которая перевозила беременную женщину.