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Два человека пострадали в аварии со скорой в Новосибирске

Фото Два человека пострадали в аварии со скорой в Новосибирске
Фото Два человека пострадали в аварии со скорой в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

Водитель Renault и пассажирка скорой госпитализированы в Новосибирске после ночного ДТП на Большевистской.

Двух пострадавших в аварии доставили в больницу Новосибирска с различными травмами. Это 67-летний водитель седана Renault и 66-летняя женщина, сопровождавшая беременную пациентку скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла в 3:17 ночи 24 июля на улице Большевистская в Октябрьском районе.

Ранее стало известно, что скорая повредила переднюю часть, cедан получил сильный боковой удар. Как сообщают очевидцы, седан якобы ехал наперерез скорой. Спецмашина двигалась со включенными проблесковыми маячками и сиреной. Также другой очевидец сообщал, что лежащий на боку автомобиль скорой помощи ставили на колёса.

Напомним, вечером 22 июля возле на Бердском шоссе произошло крупное ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля, а также был повреждён разделитель из металла. По информации ГИБДД, один из участников ДТП — водитель Mercedes — находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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