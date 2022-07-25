Цыганские проклятия появились в объявлениях о строительстве в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «Щ, Академ и окрестности»

В Новосибирске в строительных объявлениях нашли проклятия цыган.

Новосибирские строители стали добавлять в свои объявления цыганские проклятия: на одном из рекламных листков после описания предоставляемых ремонтной бригадой услуг обнаружили приписку «дабуле лекада кон щинела».

Как пишут «Родные берега» со сссылкой на сообщество «Щ, Академ и окрестности», по информации поисковых сервисов, «дабуле лекада кон щинела» — цыганское проклятие, насылающее порчу на тех, кто сорвёт объявление. Выяснилось, что подобные приписки к объявлениям — не исключительно новосибирская история, и подобные листовки можно обнаружить во множестве уголков страны.

Как писал Сиб.фм ранее, недавно мэр города Анатолий Локоть прокомментировал, почему в аварийных бараках Ленинского района поселился цыганский табор.