В Советском районе Новосибирска с 27 июля изменят маршруты общественного транспорта

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Из-за ремонта теплотрассы в Советском районе Новосибирска на неделю изменят маршруты общественного транспорта.

В Новосибирске изменятся маршруты автобусов из-за ремонта теплотрассы в Советском районе города. Новые схемы движения начнут действовать с 27 июля 2022 года. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

В связи с аварийным ремонтом теплотрассы на улице Николаева в Новосибирске введут ограничения движения транспорта по ул. Николаева. С 9 часов утра 27 июля до 17 часов вечера 3 августа будут изменены схемы движения автобусов и маршруток в Советском районе Новосибирска.

Начиная с 27 июля, изменятся маршруты автобусов № 52, № 52к, № 65, № 65а, а также маршруток № 7 и № 52. Автобусы № 52 и 52к будут ходить по проспекту Строителей и проспекту Академика Лаврентьева в обоих направлениях, автобусы № 65 и 65а будут проходить через проспект Строителей, улицы Российскую, Демакова, Кутателадзе и проспект Академика Лаврентьева.

Маршрутки будут ездить по проспектам Строителей и Академика Лаврентьева в обоих направлениях, а далее по утвержденной схеме движения.

Городские власти рекомендуют водителям быть внимательнее на дорогах, руководствоваться дорожными знаками и указателями и соблюдать ПДД.

Ранее «Сиб.фм» писал, что трамваи левобережья Новосибирска возобновили движение по прежним маршрутам.