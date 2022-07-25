Житель Новосибирска покусал охранника в супермаркете из-за бутылки водки

Фото: Агентство безопасности ГВАРДИЯ

В Новосибирске вор укусил бойца ГБР за палец из-за требования вернуть бутылку водки.

24 июля в 14:55 мужчина попытался украсть из супермаркета в Новосибирске бутылку водки. Когда прибыли бойцы ГБР, вор стал сопротивляться и прокусил палец одному из них. Об этом сообщается в группе агентства безопасности "Гвардия" во "Вконтакте".

В супермаркете Кировского района сотрудники нажали тревожную кнопку. Группа быстрого реагирования увидела, что причиной вызова стал пьяный мужчина, который захотел унести бутылку водки за 310 рублей, не расплачиваясь.

Ранее мужчина не был замечен в кражах из магазина, поэтому ему предложили уйти, оставив неоплаченный товар. Мужчина стал сначала грубо разговаривать с сотрудниками супермаркета, а затем напал на охранников из группы быстрого реагирования. Одному из них он прокусил указательный палец на сантиметр.

Обезвреженного вора доставили в отделение полиции. Там он рассказал, что ранее участвовал в боевых действиях, а сейчас разделывает мясо на новосибирском предприятии.

Напомним, в Новосибирской области жители начали воровать сыр в магазинах. Воровка набрала сыра в одном из супермаркетов на 2,5 тысячи рублей и вышла на улицу. Сотрудники МВД объявили похитительницу сыра в розыск.

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