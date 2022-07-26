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Жара до +23 градусов и облачность ожидается в день авиашоу в Новосибирске 31 июля

Фото Жара до +23 градусов и облачность ожидается в день авиашоу в Новосибирске 31 июля
Фото Жара до +23 градусов и облачность ожидается в день авиашоу в Новосибирске 31 июля

Фото из публикации сообщества «Авиашоу в Мочище» ВКонтакте; скриншот с сайта Gismeteo

До +23 градусов и облачная погода ожидаются в день авиашоу в Мочище 31 июля.

31 июля на аэродроме «Мочище» пройдёт авиационный фестиваль «Будем жить!» — одно из традиционных для новосибирцев событий лета. В этот день гостей авиашоу ждут затянутое облаками небо и прогретый до +23 градусов воздух — такой прогноз даёт на 31 июля метеорологический сервис Gismeteo.

По данным синоптиков, в ночь с 30 на 31 число температура на улице будет держаться на уровне +15-16 градусов. К 10:00 (программа авиашоу стартует с 9:00) воздух прогреется до +19 градусов, а уже после полудня температура поднимется до 22-23 градусов выше нуля.

Снижение температуры начнёьтся только к вечеру: к 22:00 столбик термометра опустится до +16 градусов.

Фото Жара до +23 градусов и облачность ожидается в день авиашоу в Новосибирске 31 июля 2

Напомним, полную программу авиационного фестиваля в Мочище Сиб.фм публиковал здесь.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
авиашоу
Мочище
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