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общество

Депутат Госдумы из Новосибирска Сулейманов предложил выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми на подготовку к школе

Фото Депутат Госдумы из Новосибирска Сулейманов предложил выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми на подготовку к школе
Фото Депутат Госдумы из Новосибирска Сулейманов предложил выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми на подготовку к школе

Фото unsplash.com / R.D. Smith

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка снова необходимы российским семьям с детьми-школьниками.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов призвал ввести новые разовые выплаты семьям с детьми на подготовку к школе. Размер такой выплаты должен составлять 10 тысяч рублей на ребенка.

«Такие выплаты просто необходимы. Сегодня у нас достаточно высокий уровень инфляции – порядка 15 % в годовом выражении. Это очень существенно для семей с детьми. Ведь когда в семье несколько детей, это зачастую переводит семью в разряд малоимущих», – заявил Сулейманов.

В прошлом году на подготовку ребенка мужского пола к школе требовалось около 19 тысяч рублей, на подготовку ребенка женского пола – уже 23 тысячи рублей, пишет Atas.info. В связи с этим разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей могут стать существенной поддержкой семьям.

Из-за инфляции и традиционного роста цен на канцелярию, форму и прочие товары для школьников в преддверии нового учебного года депутат Сулейманов заявил о необходимости повторить разовые выплаты семьям с детьми на подготовку к школе. Он отметил, что средства на это в бюджете есть.

«По итогам первого полугодия в бюджет Российской Федерации поступило полтора триллиона рублей дополнительно», – сказал Сулейманов.

Он добавил, что на сегодняшний момент о планах ввести разовые выплаты семьям с детьми к 1 сентября неизвестно.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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