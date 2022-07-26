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Депутат Пирогова из Новосибирска объяснила свой отъезд в Грузию

Фото Депутат Пирогова из Новосибирска объяснила свой отъезд в Грузию
Фото Депутат Пирогова из Новосибирска объяснила свой отъезд в Грузию

Фото vk.com / Хельга Пирогова

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова завила о моральной готовности получить 1,5 года колонии за скандальный твит о погибших на Украине российских военных.

Новосибирский депутат Хельга Пирогова дала интервью изданию Медиазона* (признана иноагентом). По ее словам, после заведения на нее административного дела она рассчитывала, что этим все и закончится, но в крайнем случае была морально готова получить полтора года колонии.

Как рассказывает Хельга Пирогова, события с 21 июля разворачивались быстро, но недостаточно быстро, чтобы нельзя было не среагировать на изменения.

«Только после того, как Бастрыкин потребовал открыть дело, Следственный комитет новосибирский что-то как-бы делал, при этом они даже не пришли с обыском. По сути, они мне дали пару выходных», — рассказывает Пирогова Медиазоне* (признана иноагентом).

Депутат считает, что ее твит был удачным поводом, чтобы убрать из округа депутата, который мешает застройщикам осваивать дорогие земли в центре города.

Как рассказывала ранее Хельга Пирогова, она была готова покинуть Россию только если на нее заведут уголовное дело.

«[К ненависти со стороны других политиков] я была готова, но лишать себя многих лет жизни, здоровья, а тем более подвергать жизнь своего ребенка я не готова была. То есть если бы я не была в таком положении, то возможно, я бы даже пошла на этот допрос посмотреть, что там как».

Напомним, ранее депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова поблагодарила новосибирских следователей СКР за 2 дня «форы». Пирогова расценила действия правоохранителей как «чёткий знак», что события будут развиваться быстро.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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