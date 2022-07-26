Уехавшая в Грузию депутат Пирогова поблагодарила следователей СКР

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова в интервью изданию Медиазона* (является иноагентом) прокомментировала причины отъезда из России после возбужденного в отношении неё уголовного дела о фейках о ВС РФ.

Уехавшая в Грузию на фоне уголовного преследования депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова объяснила выбор этой страны в качестве временного пристанища.

"Я выбрала [Грузию], потому что это такая достаточно понятная, мне кажется, точка, количество политических активистов, которые сюда переехали, велико. Есть куда ехать, есть к кому ехать и есть какая-то возможность заземлить себя", — сказала она в интервью изданию Медиазона* (*является иноагентом).

Народная избранница добавила, что последние дни были для неё достаточно нервными, а в Грузии она может успокоиться и почувствовать себя в безопасности.

"Возможность выдохнуть в окружении людей, которых ты знаешь, на которых можно положиться, когда находишься в целом в безопасности, конечно, сильно помогает морально", — подчеркнула Пирогова.

В интервью изданию депутат поблагодарила сотрудников СУ СКР Новосибирской области. Пирогова расценила действия правоохранителей "чёткий знак", что события будут развиваться быстро.

"По сути, они дали мне пару дней выходных... Я не говорю, что когда мне следователь звонил и приглашал на допрос, там были какие-то намеки [что они специально не торопятся]", — поделилась она мнением.

Как ранее писал Сиб.фм, об отъезде Хельги Пироговой из России стало известно в воскресенье, 24 июля. В понедельник, 25 июля, она должна была явиться на допрос к следователю по возбуждённому в отношении нее уголовному делу, однако в Следкоме народную избранницу не дождались.

Напомним, региональное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении депутата Горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. Скандально известной народной избраннице инкриминируют статью 207.3 УК РФ: "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации".