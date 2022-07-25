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общество

Депутат из Новосибирска Хельга Пирогова не пришла на допрос по делу о фейках

Фото Депутат из Новосибирска Хельга Пирогова не пришла на допрос по делу о фейках
Фото Депутат из Новосибирска Хельга Пирогова не пришла на допрос по делу о фейках

Фото vk.com / Хельга Пирогова

В понедельник, 25 июля, депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова должна была прийти на допрос по делу о фейках.

Новосибирский депутат Пирогова, против которой возбуждено дело о фейках, не пришла на назначенный допрос 25 июля. О неявке депутата в правоохранительные органы сообщил источник АиФ-Новосибирск в ведомстве.

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова сбежала из России и скрывается от уголовной ответственности в Грузии. По словам депутата, в понедельник, 25 июля, она должна была прийти на допрос в Следственный комитет, но успела выехать за пределы РФ. Предположительно, сейчас она находится в Тбилиси, куда добралась через Казахстан. Телефон Пироговой был недоступен за сутки до назначенного допроса, адвокат депутата скрывает местонахождения подзащитной.

Напомним, после скандального заявления новосибирского депутата о погибших российских военнослужащих глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Пироговой. В отношении депутата было возбуждено уголовное дело о фейках о ВС России.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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