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общество

Новосибирский депутат Пирогова уехала в Грузию после уголовного дела о фейках

Фото Новосибирский депутат Пирогова уехала в Грузию после уголовного дела о фейках
Фото Новосибирский депутат Пирогова уехала в Грузию после уголовного дела о фейках

Фото vk.com / Хельга Пирогова

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова скрылась в Грузии после возбуждения на нее уголовного дела.

Новосибирский депутат Хельга Пирогова сбежала в Грузию после того, как в ее отношении возбудили уголовное дело. Об этом она заявила в понедельник, 25 июля.

Депутат из Новосибирска Хельга Пирогова сбежала из страны после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела в ее отношении. Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку скандальному высказыванию Пироговой о погибших российских военнослужащих.

В понедельник, 25 июля, Пирогова должна была явиться на допрос в Следственный комитет. Однако сибирячка сбежала в Грузию, рассказала Пирогова «Медиазоне» (иностранный агент). Ранее в СМИ сообщалось, что новосибирский депутат планирует скрыться от уголовной ответственности в Казахстане.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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