Депутат Пирогова уехала из России после возбуждения уголовного дела

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова уехала в Казахстан после возбуждения на нее уголовного дела.
Депутат Хельга Пирогова могла уехать в Казахстан после того, как следственный комитет завел на нее уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Политика.Today.
Как отмечает автор канала, в дальнейшем Хельга Пирогова якобы может направиться в страны Прибалтики.
В комментарии от 21 июля изданию «Подъём» депутат заявляла, что не готова к эмиграции и продолжит жить в Новосибирске. Тогда она называла судебное решение одним из немногих возможных поводов покинуть страну.
Напомним, ранее Хельга Пирогова надевала кокошник и желтый венок на сессию горсовета. Также после своего твита о погибших военных она получила угрозы убийством.
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