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Депутат Пирогова уехала из России после возбуждения уголовного дела

Фото Депутат Пирогова уехала из России после возбуждения уголовного дела
Фото Депутат Пирогова уехала из России после возбуждения уголовного дела

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова уехала в Казахстан после возбуждения на нее уголовного дела.

Депутат Хельга Пирогова могла уехать в Казахстан после того, как следственный комитет завел на нее уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Политика.Today.

Как отмечает автор канала, в дальнейшем Хельга Пирогова якобы может направиться в страны Прибалтики.

В комментарии от 21 июля изданию «Подъём» депутат заявляла, что не готова к эмиграции и продолжит жить в Новосибирске. Тогда она называла судебное решение одним из немногих возможных поводов покинуть страну.

Напомним, ранее Хельга Пирогова надевала кокошник и желтый венок на сессию горсовета. Также после своего твита о погибших военных она получила угрозы убийством.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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