Депутат Пирогова уехала из России после возбуждения уголовного дела

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова уехала в Казахстан после возбуждения на нее уголовного дела.

Депутат Хельга Пирогова могла уехать в Казахстан после того, как следственный комитет завел на нее уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Политика.Today.

Как отмечает автор канала, в дальнейшем Хельга Пирогова якобы может направиться в страны Прибалтики.

В комментарии от 21 июля изданию «Подъём» депутат заявляла, что не готова к эмиграции и продолжит жить в Новосибирске. Тогда она называла судебное решение одним из немногих возможных поводов покинуть страну.

Напомним, ранее Хельга Пирогова надевала кокошник и желтый венок на сессию горсовета. Также после своего твита о погибших военных она получила угрозы убийством.