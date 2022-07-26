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общество

Губернатор Травников заявил, что санкции Великобритании не повлияют на его работу

Фото Губернатор Травников заявил, что санкции Великобритании не повлияют на его работу
Фото Губернатор Травников заявил, что санкции Великобритании не повлияют на его работу

Правительство Новосибирской области

Новосибирский губернатор Андрей Травников прокомментировал попадание в санкционный список Лондона.

Великобритания ввела санкции против глав 27 российских регионов. Под санкции Лондона попал и глава Новосибирской области Андрей Травников. Губернатор заявил, что британские санкции никак не повлияют на его работу.

«Узнал о своём включении в очередной «санкционный список». Могу заверить всех жителей региона, что это никак не повлияет на исполнение мной обязанностей губернатора Новосибирской области», – написал Травников в своем Telegam-канале.

Напомним, 26 июля Лондон обнародовал еще один санкционный список в отношении россиян. В него попали 42 человека, в том числе министр юстиции РФ и 27 губернаторов. Среди них – главы Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Брянской, Курской и других областей.

Наложение санкций предусматривает для губернатора Новосибирской области Травникова запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов. Имеются ли у главы региона активы за рубежом, официально неизвестно.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в марте 2022 года под санкции Великобритании попал полпред президента РФ Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Всего против Российской Федерации, начиная с 2014 года, было введено больше десяти тысяч санкций, более 7 тысяч из них – после начала СВО на Украине. Это беспрецедентное санкционное давление стало мировым рекордом – до этого ни одно государство в истории не находилось под таким количеством санкций.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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