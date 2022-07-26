Губернатор Травников заявил, что санкции Великобритании не повлияют на его работу

Правительство Новосибирской области

Новосибирский губернатор Андрей Травников прокомментировал попадание в санкционный список Лондона.

Великобритания ввела санкции против глав 27 российских регионов. Под санкции Лондона попал и глава Новосибирской области Андрей Травников. Губернатор заявил, что британские санкции никак не повлияют на его работу.

«Узнал о своём включении в очередной «санкционный список». Могу заверить всех жителей региона, что это никак не повлияет на исполнение мной обязанностей губернатора Новосибирской области», – написал Травников в своем Telegam-канале.

Напомним, 26 июля Лондон обнародовал еще один санкционный список в отношении россиян. В него попали 42 человека, в том числе министр юстиции РФ и 27 губернаторов. Среди них – главы Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Брянской, Курской и других областей.

Наложение санкций предусматривает для губернатора Новосибирской области Травникова запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов. Имеются ли у главы региона активы за рубежом, официально неизвестно.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в марте 2022 года под санкции Великобритании попал полпред президента РФ Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Всего против Российской Федерации, начиная с 2014 года, было введено больше десяти тысяч санкций, более 7 тысяч из них – после начала СВО на Украине. Это беспрецедентное санкционное давление стало мировым рекордом – до этого ни одно государство в истории не находилось под таким количеством санкций.