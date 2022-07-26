В супермаркетах под Новосибирском кассиров заставляют покупать непроданные товары по акции

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Сотрудников сетевого магазина в Бердске заставляют выкупать товары, которые они не могут продать по акции.

В городе-спутнике Новосибирске работодатель заставляет кассиров супермаркета покупать нереализованные «акционные» товары. Об этом рассказала одна из бывших сотрудниц магазина.

Директор одного из сетевых супермаркетов в городе Бердске в Новосибирской области придумал нестандартный план поднять продажи акционных товаров. Руководитель магазина заставляет продавцов-кассиров покупать товары по акции, которые они не сумели продать покупателям. Недавно в рабочем чате кассирам пришло сообщение от директора с требование каждому купить по банке кофе, который выставлен в кассовой зоне.

Продавец указанного магазина, Ирина Б. рассказала, что предлагать посетителям товары по акции – это их прямая рабочая обязанность, однако не все товары интересуют покупателей, и часто люди отказываются от покупки товаров по акции.

Следовательно, некоторое количество «акционных» товаров остается непроданным, а директору магазина хочется отчитаться о выполнении плана продаж. Поэтому он вынуждает подчиненных самих приобретать оставшиеся товары по акции.

Как пишет портал berdsk-online.ru, после того, как женщина отказалась покупать банку кофе за 500 рублей, ей пришлось уволиться. Свой отказ выполнять требование директора женщина объяснила маленькой зарплатой, которая не позволяет ей совершать такие покупки. Более того, экс-кассир супермаркета уверяет, что за 17 лет работы в торговле ни разу не сталкивалась с такими порядками.

В самом магазине ситуацию пока не прокомментировали.