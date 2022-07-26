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Новосибирская область вошла в топ-5 по раскрытию эскроу-счетов

Фото Новосибирская область вошла в топ-5 по раскрытию эскроу-счетов
Фото Новосибирская область вошла в топ-5 по раскрытию эскроу-счетов

Фото Максима Николаева

Новосибирская область оказалась на пятой позиции рейтинга по переходу на проектное финансирование.

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев прокомментировал положение Новосибирской области в списке регионов РФ по раскрытию счетов эскроу.

По данным Центрального банка России на 1 июля, застройщики Новосибирска и области перечислили с «раскрытых» счетов эскроу 66 млрд 765 млн рублей. Этот показатель повзолил войти в топ-5 соответствующего рейтинга.

На первом месте с показателем 420 млрд рублей оказалась Москва, на втором — Московская область с суммой 135,4 млрд рублей, а замкнул первую тройку Краснодарский край с показателем 73,4 млрд. На четвёртом месте расположилась Свердловская область — 71,7 миллиарда рублей, а пятую позицию заняла Новосибирская область.

Всего по РФ было раскрыто 454 тысячи счетов эскроу, с которых застройщики получили 1,7 триллиона рублей.

Как отмечает Сергей Николаев, раскрытие счетов эскроу — финальная стадия всего процесса проектного финансирования, которая возможна только в случае успешного завершения объекта.

«Лидерство по этому показателю в масштабах России говорит о высоких объёмах индустриального жилищного строительства в области, о более высоких темпах перехода на проектное финансирование по сравнению с другими регионами РФ, и об эффективности данного формата привлечения средств дольщиков», —

прокомментировал аналитик.

Эксперт по недвижимости заметил: доля Новосибирской области в общем объёме всех раскрытых счетов эскроу составляет 46,4% по СФО. На втором месте идёт Красноярский край — 20,1 млрд, на третьем расположился Алтайский край с показателем 16,1%. Кроме того, на начало июня в России ещё остается 10 регионов без «раскрытых» счетов эскроу.

Напомним, недавно аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев объяснил, почему в ближайшее время рынок новостроек будет развиваться неравномерно.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
недвижимость
эскроу
застройщики
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