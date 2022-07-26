Пролетное строение моста через реку Обь в Новосибирске опустят на 2,8 метра

Группа "ВИС"

В Новосибирске пролетное строение моста через реку Обь устанавливается в проектное положение.

Рабочие приступили к установке пролетного строения моста через Обь в проектное положение. Строителям представить опустить конструкцию весом в 10 000 тонн на 2,8 метра. Об этом сообщили в пресс-службе группы «ВИС».

«Работы по надвижке моста через Обь были завершены в конце марта, теперь строителям предстоит провести еще одну сложную технологическую операцию – опустить конструкцию длиной 776 метров и весом более 10 тысяч тонн на 2,8 метра. Работы начаты с центральной опоры, расположенной посередине русла реки. С использованием специальных домкратов многотонная конструкция в течение двух месяцев будет приведена в проектное положение», – говорится в сообщении.

Представители группы «ВИС» отметили, что русловая часть четвертого моста через Обь состоит из двух пролетов по 120 метров, которые расположены на высоте 13 с половиной метров от воды. Это позволит обеспечить беспрепятственное хождение всех видов судов по реке Обь.

На сегодняшний день на стройке моста работает более полутысячи человек и до сотни единиц различной техники и механизмов. На правом берегу Оби уже завершено бетонирование плит перекрытия Зыряновского путепровода.

«Следующим этапом станет устройство дорожной одежды. Стойки пилона моста забетонированы на высоту 76 и 80 метров, что составляет 19 и 20 захваток. На отметке 19-х захваток начнется монтаж верхней перемычки пилона, создающей форму символичной буквы «Н», – добавили в компании.

Кроме того, на транспортной развязке в левобережной части Новосибирска строят подпорные стенки одновременно восьми съездов в районе ул. Станционной и ул. Ватутина. На время проведения работ движение на указанных улицах прекращено, запущены объездные дороги в районе площади Энергетиков.

До конца текущего года на эстакаде левобережной транспортной развязки планируется возвести 37 опор и 4 подпорных стены, а также смонтировать 1200 тонн основных металлоконструкций.

Напомним, работы в рамках мостовой концессии одновременно ведутся на восьми технологических площадках. Сегодня это одна из крупнейших строек Сибири. Общая готовность моста и сопутствующей транспортной инфраструктуры сегодня превышает 55 %, что соответствует графику.