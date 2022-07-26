Развитию социальной сферы сибирских регионов посвящены номинации «Демографическая ПРОгрессия» и «Здоровье» конкурса «Сибирь.ПРО»

Фото предоставлено организаторами конкурса "Сибир.ПРО"

В XVII Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» ведётся приём заявок в традиционные номинации о развитии социальной сферы в сибирских регионах – «Демографическая ПРОгрессия» и «Здоровье».

Ключевой задачей государственной политики России является повышение благосостояния и качества жизни граждан, всемерная поддержка института семьи. «Для России многодетная семья – это историческая традиция. Нужно эту традицию возвращать, она востребована нашим современным развитием, должна утвердиться как норма, как ценностный ориентир для общества и как важнейший приоритет для государства», – убеждён Президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам главы государства, эффективная, современная система здравоохранения также имеет важнейшее значение для сохранения и приумножения многонационального народа страны: «Наша задача – повысить доступность и качество медицинской помощи, сделать так, чтобы все граждане нашей большой страны видели здесь изменения к лучшему, позитивную динамику. Особенно это касается жителей малых городов, посёлков, людей старшего поколения, семей с детьми».

Победа в номинации «Демографическая ПРОгрессия» присуждается за материал или серию материалов о решении демографических проблем в Сибирском федеральном округе и пропагандирующих ценность семьи и семейных отношений. К рассмотрению принимаются работы о поддержке материнства и детства, многодетных семей, об оказании помощи детям-сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей, о положительном опыте приёмных семей. Также к участию в конкурсе допускаются материалы, рассказывающие о действиях органов власти и социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение привлекательности территории, формирование современной, комфортной для жизни социальной инфраструктуры, решение социальных проблем, развитие гражданского общества и т.д.

Журналистские материалы о реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», доступности и качестве медицинских услуг, оказании экстренной и высокотехнологической медпомощи, сохранении и укреплении здоровья граждан, популяризации здорового образа жизни представлены в номинации «Здоровье». Также к рассмотрению принимаются работы о комплексном развитии медицинского образования, переподготовке и повышении квалификации медперсонала, о самоотверженном труде врачей и медицинских работников. Кроме того, в номинацию допускаются конкурсные публикации о разработке прорывных методов лечения и реабилитации, использовании цифровых технологий в медицине.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», Группа «Сибантрацит», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», «ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM».

Стратегические партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».